Gürcüstan hökumətinin qərarı ilə ölkədə ərzaq ehtiyatı yaradılır.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu məqsədlə 5 min ton şəkər, 500 ton makaron məmulatları və 1,5 milyon litr günəbaxan yağı alınacaq.

Qərara əsasən, qida məhsullarını Kəndlər və Kənd təsərrüfatının İnkişafı Agentliyi tədarük edəcək və bunun üçün 16 milyon lari həcmində vəsait ayrılacaq.



