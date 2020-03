Bütün dünyada 1 aprel Gülüş günü kimi qeyd olunur. ''Google'' şirkəti bu ilin bir aprelini qeyd etməyəcəyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ''Google'' şirkəti rəsmiləri açıqlama ilə çıxış edərək bildiriblər ki, hal-hazırda dünyada zarafat ediləsi vəziyyət yoxdur.

''Koronavirus bütün dünyada gərgin vəziyyət yaradıb.Bu baxımdan insanları güldürmək çətindir.Həm də biz istəyirik ki,insanların bütün diqqəti virusa fokslanmış olsun.Bu onların sağlamlığı üçün vacibdir.''

Mənbə.Huriyyet.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.