Kral karantini 20 qadınla birgə oteldə keçirəcək

Tayland kralı Maha Vaciralonqkorn Almaniyanın Bavariya şəhərində 4 ulduzlu bir oteli bağlatdıraraq sosial izolyasiyaya başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, kralın karantin müddətini 20 qadınla birlikdə bu oteldə keçirəcəyi məlumatı isə skandal yaradıb. Sözügedən otelin sözcüsü bütün məkanın kral tərəfindən özəl olaraq bağlanıldığını deyib.

Kral bunun üçün bölgə rəhbərliyindən xüsusi icazə alıb. 67 yaşlı kralın 20 qadınla birlikdə karantinə çəkilməsi isə Tayland xalqını hiddətləndirib. Sosial media üzərindən bununla bağlı tənqidlər yazılıb.

Mənbə: Daily Mail

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.