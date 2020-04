"Bu yaxınlarda nəvəmə Doğrul adını qoymaq istəyirdik, lakin icazə vermədilər".

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə deputat Tahir Kərimli Milli Məclisin iclasında bildirib.

"Toğrul elə Doğrul deməkdir. Lakin dedilər ki, Doğrul adı olmaz, Toğrul adına icazə verdilər", - o qeyd edib.

Milli.Az

