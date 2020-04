Ukraynanın Zaporojya Vilayəti Şurasının sədri Qriqori Samardakda koronavirus aşkarlanıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Vilayət Şurasının Mətbuat xidmətindən bildirilib.

“Qriqori Samardakda COVID-19-un olması təsdiqlənib. Hazırda Vilayət Şurası sədri ailə həkiminin müşahidəsi altındadır. Onun ailəsi isə təcrid edilib”, - açıqlamada deyilir.

Qeyd edək ki, indiyədək Zaporojya vilayətində 13 yoluxma faktı qeydə alınıb. İndiyə qədər Ukraynada 480 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb. 11 nəfər virusun qurbanı olub.



