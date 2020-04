Sabahdan Gürcüstan bütün ərazisində komendant saatı tətbiq olunacaq.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə ölkənin baş naziri Giorgi Qaxaria brifinqdə bildirib.

Onun sözlərinə görə, saat 21:00-dan saat 06:00-dək piyadaların və nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağan olunacaq.

Qeyd edək ki, qonşu ölkədə aprelin 21-dək fövqəladə vəziyyət qüvvədədir. Sabahdan ölkədə ümumi karantin rejimi tətbiq olunacaq.



