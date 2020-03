Çinin Türkiyədəki səfiri: '' Koronavirusun Çindən yayıldığı məlumatı səhvdir ''

Çinin İstanbuldakı baş konsulu Cui Wei koronavirusun Çində yaranması xəbərlərini qəbul etməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ''CNN TÜRK''-ə müsahibə verən səfir bildirib ki, koronavirusa yoluxma ilk Çində oldu. Amma virusun mənbəyi Çin deyil.

"Əvvəlcə bunu düzəltmək istəyirəm. İlk yoluxma Çində oldu. Aylar əvvəl idi. Ancaq bəzi ölkələrin hər hansı bir hadisəyə dair məlumat verməməsi başa düşüləndir. Beləliklə, ilk bildirilən hadisənin Çinin Uhan şəhərindən yayıldığını söyləmək daha düzgündür. Bu vaxta qədər Çində təxminən 81 min bu gündən təxminən 75.000 insan karantindən evlərinə buraxıldı.Karantində təxminən 2 min 300 nəfər qalıb. Bütün bu rəqəmlər, Çində vəziyyətin nə qədər yaxşı olduğunu izah etmək üçün deyil. Bu virusun yenilə biləcəyini dünyaya bir daha sübut edir. Bu mövzuda güclü bir inancımız var. "

Səfir Türkiyəyə koronavirusla mübarizədə kömək edə biləcəklərini də vurğulayıb.

Çinli həkimlər tərəfindən çok dəqiq bilgilər verilir. Türkiyəyə ehtiyacı olan dərman ve digər tibbi ləvazimatları təmin edəcəyik."



