Məşhurlardan vətəndaşlara növbəti çağırış - VİDEO

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının başlatdığı "evdə qal, həyatları xilas et" aksiyasına artıq cəmiyyətin bütün təbəqələri, o cümlədən mədəniyyət və incəsənət xadimləri də qoşulub. Onlar hər kəsi hökumətin koronavirus infeksiyasına qarşı qabaqlayıcı və təxirəsalınmaz tədbirlərini dəstəkləməyə çağırırlar. Ziyalılar evdə qalmağın müsbət tərəflərindən danışaraq, bu fürsətdən kifayət qədər faydalanmağı məsləhət görürlər.

Trend daha bir qrup məşhurun vətəndaşlara çağırışını əks etdirən videomüraciəti təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.