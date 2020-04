ABŞ prezidenti Donald Tramp yaxın vaxtlarda Rusiya lideri Vladimir Putinlə danışıqlar aparmaq niyyətindədir.

“Report” TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ prezidentinin özü məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, liderlər telefon danışığı zamanı energetika, ticarət və koronavirusun yayılması ilə bağlı vəziyyəti müzakirə etmək niyyətindədir.

Tramp Putinlə telefon danışığında Venesueladakı vəziyyəti müzakirə edə biləcəyini də istisna etməyib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.