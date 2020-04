İspaniya koronavirusa yoluxma sayına görə Çini keçib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, son sutka ərzində ölkədə 6,4 min yoluxma fakt qeydə alınıb.

Bununla da İspaniyada koronavirusa yoluxanların sayı 85 195 nəfərə çatıb.

Eyni zamanda, bu virusdan 7,3 min ispaniyalı vəfat edib. Son sutka ərzində 812 nəfər həyatını itirib.

Qeyd edək ki, bu günə qədər koronavirusa ABŞ-da 142 737, İtaliyada 97 689, Çində isə 81 470 nəfər yoluxub.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.