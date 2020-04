Pərviz Abdullayev "Survivor"da rəqibi ilə kəllə-kəlləyə gəldi

Azərbaycanlı idmançı Pərviz Abdullayev "Survivor 2020" yarışmasında rəqibi ilə dalaşıb.

Milli.Az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, "TV8" kanalında yayımlanan yarışma proqramında idmançı Pərviz Abdullayev Burak adlı iştirakçı ilə kəllə-kəlləyə gəlib. "Survivor 2020"nin növbəti buraxılışının anonsunda həmin kadrlar təqdim olunub. Qum üzərində mini basketbol oyununda iki iştirakçı toqquşub. Daha sonra onlar bir-birinə etiraz edib. Bu gün növbəti buraxılışda "Məşhurlar" və "Könüllülər" arasında baş tutan gərgin mübarizənin şahidi olacaqsınız.

Milli.Az

