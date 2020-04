Türkiyə Silahlı Qüvvələri və Milli Kəşfiyyat Təşkilatının PKK-ya qarşı keçirdiyi əməliyyat çərçivəsində təşkilatın qərar qəbul edən orqanı hesab olunan Kürdüstan Cəmiyyətləri Birliyinin (KCK) rəhbərlik komitəsinin üzvü Nazife Bilen zərərsizləşdirilib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, təhlükəsizlik mənbələri Bilenin bu günə qədər məhv edilən ən yüksək səviyyəli təşkilat üzvü olduğunu bildirib.

Milli.Az

