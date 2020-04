Koronavirusun daha bir simptomu üzə çıxdı

Qızdırma, öskürək, nəfəs çatışmazlığı kimi xəstəlik əlamətləri olan koronavirusun yeni simptomu üzə çıxıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, araşdırmaya görə hər 30 koronavirus xəstəsindən birində göz ağının iltihablanması və çəhrayı rəng çalarına boyanması müşahidə olunub. Amerika oftolmologiya akademiyası etmiş olduğu araşdırma nəticəsində koronavirusun indiyədək açıqlanmayan xüsusiyyətini kəşf etdiyini bildirib. Belə ki, ABŞ-da hər 30 koronavirus xəstəsindən birində, Çində isə 1099 xəstədən 19-da çəhrayı göz simptomu aşkarlanıb. ABŞ-lı həkimlər bu simptomun aşkar olduğu insanların dərhal xəstəxanaya müraciət etməsini xəbərdarlıq edib.

Milli.Az

