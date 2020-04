Ermənistan ordusunun daha bir hərbi qulluqçusu koronavirusa yoluxub.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Şuşan Stepanyan bildirib.

Bununla da koronavirusa yoluxan erməni hərbçilərinin sayı 6-ya çatıb.

Bundan əvvəl 5 hərbi qulluqçu virusa yoluxmuşdu. Buna əsgərlərdən birinin ailə üzvü ilə görüşü səbəb olmuşdu.

Qeyd edək ki, bu günədək Ermənistanda 482 nəfər koronavirusa yoluxub, 3 nəfər ölüb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.