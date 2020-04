Neftə tələbatın kəskin azalması ilə əlaqədar Şimali Amerikada fəaliyyət göstərən neft emalı zavodları bağlanır.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, Kanadanın Nyufaundlend əyalətində yerləşən zavod fəaliyyətini dayandırdığını elan edib.

İlkin məlumatlara əsasən, zavod 2 aydan 6 ayadək işləməyəcək.

Kanada və ABŞ-da yerləşən digər neft emalı zavodları da istehsal gücünü kəskin şəkildə azaltdığını elan edib. Bəzi zavodların yaxın zamanlarda fəaliyyətini dayandıracağı istisna edilmir.

Milli.Az

