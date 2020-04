Yazın gəlişi ilə təbiət oyanır, çiçəklər açır, ağaclar yaşıl don geyinir. Bahar öz gözəlliyindən ətrafa yaydıqca ağacların budaqlarındakı tumurcuqlar əsrarəngiz gözəlliyə malik çiçəklərə çevrilir. Bənövşə, çobanyastığı kimi yaz çiçəkləri təbiəti daha da gözəlləşdirir.

Milli.Az AZƏRTAC-ın bölgə müxbirinin Xaçmaz rayonunda çəkdiyi bahar ətirli fotoları təqdim edir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.