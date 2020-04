ABŞ və Rusiya prezidentləri - Donald Tramp ilə Vladimir Putin arasında telefon söhbəti olub.

“Report” “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidentinin Mətbuat xidmətindən açıqlama verilib.

Bildirilib ki, tərəflər yeni koronavirusun geniş yayılmasından narahatlıq ifadə edərək bu təhlükəyə qarşı gördükləri tədbirlərlə bağlı bir-birini məlumatlandırıb, sözügedən sahədə daha sıx əməkdaşlıq yolları barədə fikir mübadiləsi aparıblar.



