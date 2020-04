Bütün əhaliyə 24 saat küçəyə çıxmaq qadağan olunur.

Publika.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin Mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov deyib.

O bildirib ki, yalnız o şəxslərə çölə çıxmaq olar ki, onlar üçün xüsusi icazə olsun:

"Digər insanlar ancaq yaxın ərazilərdə olan market və apteklərə gedə bilər. Bir də zibillərin atılması üçün evdən çıxa bilərlər".

