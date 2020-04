Operativ Qərargah: Yalnız bu sahələrin fəaliyyətinə icazə verilir - SİYAHI

Koronavirus (COVID-19) infeksiyasının Azərbaycan Respublikasının ərazisində geniş yayılmasının qarşısının alınmasına dair əlavə tədbirlər müəyyənləşdirilib.

Bu barədə Milli.Az-a Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan məlumat verilib.

Bu müddətdə xüsusi rejim dövrünün tələblərinə əməl olunması şərti ilə aşağıdakı istiqamətlərdə fəaliyyətin davam etdirilməsinə icazə verilir:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən siyahısı müəyyənləşdirilən icra hakimiyyəti orqanları və təşkilatlar.

2. Səhiyyə və sosial sahə üzrə:

• Elmi-tədqiqat və laborator xidmətləri

• Xəstəxanalar, poliklinikalar və digər tibb müəssisələri üzrə xidmətlər

• Baytarlıq xidmətləri

• Tibbi avadanlıqların, dərmanların və tibbi vasitələrin istehsalı

• Sosial xidmətlər

• Əqli qüsurlu və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslər üçün baxıcılıq xidməti

3. İnfrastruktur sahəsi üzrə:

• Kommunal xidmətlər (kanalizasiya və su təchizatı, qaz təchizatı, istilik təchizatı, enerji paylanması)

• Elektrik enerjisinin istehsalı və təchizatı

• Su təchizatı və meliorasiya

• Telekommunikasiya və rabitə xidmətləri

4. Nəqliyyat və logistika sahəsi üzrə:

• Hava, dəniz, dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşımaları

• Dəmir yolu, dəniz gəmiçiliyi, liman və avtomobil yolları xidmətləri

• Logistika xidmətləri

• İctimai nəqliyyat və taksi xidmətləri

5. Əsas istehsalat növləri:

• Müdafiə sənayesi məhsullarının istehsalı

• Neft avadanlıqları və qurğularının istehsalı

• Qida məhsullarının və onlar üçün xammal istehsalı, qida məhsullarının tədarükü, təchizatı, saxlanılması və topdan satışı

• Gündəlik baxım və gigiyena vasitələrinin istehsalı

• Kimyəvi məhsulların istehsalı

• Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı, o cümlədən fermer təsərrüfatlarının fəaliyyəti

• Əkinçilik və məhsul yığımı

• Neft və qazın hasilatı, emalı, saxlanması və satışı

• Neft və qazın boru kəmərləri vasitəsilə ötürülməsi

• Metallurgiya sənayesi üzrə fəaliyyət

• Tikinti və məişət avadanlıqlarının istehsalı və təmiri

• Mühəndislik və layihələndirmə xidmətləri

• Mülki və sənaye təyinatlı bina və qurğuların, yolların tikintisi və təmiri

• Qablaşdırma məhsullarının istehsalı

• Daş, metal və taxta məhsullarının istehsalı

• Mebel istehsalı və təmiri

• Diri heyvanların kəsimi

6. Pərakəndə və topdansatış üzrə:

• Ərzaq məhsullarının satış məntəqələri

• Apteklər

• Yanacaqdoldurma məntəqələri

• Zoomağazalar, o cümlədən heyvanlar üçün yem satışı məntəqələri

• Tikinti materialları və məişət xırdavatlarının satışı məntəqələri

7. Məişət xidmətləri üzrə

• Məişət tullantılarının yığılması və utilizasiyası

• Poçt xidmətləri

• Kimyəvi təmizləmə

• Mənzillər istisna olmaqla yaşayış binalarının təmizlənməsi

• Avtomobillərin təmiri

• Avtomobil yuyulma məntəqələri

• Tərcümə xidmətləri

• Heyvan sığınacaqları

• Dizayn xidmətləri

8. Kütləvi informasiya vasitələri

9. Maliyyə təşkilatları üzrə

• Banklar və valyuta mübadiləsi məntəqələri

• Sığorta təşkilatları

• Ödəniş xidmətləri və klirinq xidmətləri göstərən təşkilatlar

10. Xüsusi xidmət növləri üzrə

• Çatdırılma xidmətləri

• Məişət avadanlıqlarının təmiri

• Dezinfeksiya xidmətləri

Milli.Az

