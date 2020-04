Həyatımıza məna qatan KİTABLAR

Son zamanlarda yayılan koronavirus səbəbi ilə insanların bir çoxu evlərində karantin şəraitində yaşayır. Küçəyə çıxa bilməyən və yayılan çoxsaylı yalan xarakterli məlumatlardan uzaqlaşmaq istəyənlərə dünya incilərindən kitablar tövsiyyə edirik.

Milli.Az həmin romanları və əsərləri təqdim edir.

Lev Tolstoy - Anna Karenina

Bu dünyanın ən təsirli eşq romanlarından biri hesab olunur. ABŞ-da televiziya proqramlarından birində adı hallanan zaman bir milyondan çox nüsxəsi satılıb.

Migel de Servantes - Don Kixot

İvan Qonçarov - Oblomov

Bu əsər insanla dünya arasında görməzdən gəldiyimiz və bağlanılması mümkünsüz məsafə olduğunu göstərir. Pul qazanmaq, etibarını qorumaq və əsl eşqi yaşamaq. Oxuyucunu həm güldürən, həm də kədərləndirən əsərdir.

Oskar Uayld - Dorian Qreyin Portreti

Həm ədəbli, həm də xoşbəxt ola bilərikmi? Gözəlliklə fəlsəfənin bir arada olmasını sorğulayan bu kitab dahiyanə romanlardan biri hesab olunur.

Onore de Balzak - Qorio ata

Roman 19-cu yüzillikdə qələmə alınıb. Hətta belə deyim var ki, ''Balzak olmasa klassik roman, ''Qorio ata'' olmasa Balzak da olmaz''. Bu dəfələrlə oxumaq istəyəcəyiniz romandır.

Fyodor Dostoyevski - Cinayət və Cəza

Cek London - Ağ diş

Dino Butsati -Tatar Çölü

İnsanın ömrünə məna qatmaq üçün daima gözləmədə qaldığını izah edən mənalı romanlardan biri.

Lev Tolstoy - Hərb və Sülh

Maqsim Qorki - Ana

Stendal - Qırmızı və Qara

Ceyn Ostin - Qürur və Qərəz. (ölkə.az)

