ABŞ prezidenti Donald Tramp və Rusiyanın dövlət başçısı Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub.

Publika.az xəbər verir ki, Kremlin məlumatına görə, prezidentlər koronavirusun törətdiyi fəsadları müzakirə ediblər. Tərəflər pandemiya ilə mübarizədə əməkdaşlıq yollarını nəzərdən keçiriblər.

Anar Türkeş

