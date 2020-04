Fransada koronavirusdan ölənlərin ümumi sayı 3 min nəfəri ötüb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə yerli hakimiyyət orqanları məlumat yayıb.

Məlumata görə, son bir gün ərzində ölkədə 400-dən çox insan koronavirusun qurbanı olub.



