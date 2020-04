Gürcüstanda daha üç nəfərə koronavirus diaqnozu qoyulub.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan hökumətinin koronavirusla bağlı xüsusi rəsmi saytında bildirilib.

Bununla ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı 103 nəfərə çatıb. Onların 20-si sağalıb. Hazırda aktiv COVID-19 infeksiyası daşıyıcılarının sayı 83 nəfər təşkil edir.

Karantində 5 114, stasionar nəzarətdə isə 263 nəfər saxlanılır.



