Meymunlar şəhərə girdi - Koronanın dərmanı bu ola bilər (VİDEO)

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) hesabatında “Covid-19” virusunun yaşama müddəti bu sıralamayla açıqlanıb: Kağız səthlərdə 24 saat, metalda 4 saat, plastik və polad üzərində 3 gün... Yaponiyanın Yokohama limanında karantin altına alınan gəmidə aparılan araşdırmalar bu açıqlamanı mübahisə mövzusuna çevirib. Belə ki, karantin müddəti başa çatandan sonra sərnişinlər təxliyə olunub. 17 gün sonra gəmidə aparılan araşdırmalar zamanı koronavirus tapılıb.

Publika.az xəbər verir ki, “Demədi demə” yutub kanalı bunun səbəblərini araşdırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.