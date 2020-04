Botsvanada koronavirusa yoluxma halı aşkarlanıb.

“Report”un məlumatına görə, bu barədə “Reuters” məlumat yayıb.

Ölkənin səhiyyə naziri Lemoqanqa Kvape bildirib ki, ölkədə COVID-19 infeksiyasına 3 yoluxma qeydə alınıb. Virusa yoluxanlar karantin rejimindədir.

Onlar bu yaxınlarda Tailand və Böyük Britaniyadan qayıdıblar.



