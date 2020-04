Qadın niyə incəliyini itirir? - ƏSAS FAKTORLAR

Bir çox müvəffəqiyyətli qadın şəxsi həyatda uğur qazana bilmir. Deyirlər ki, kişilər onlara əhəmiyyət vermir. Evli qadınlar münasibətlərində soyuqluqdan, xüsusilə kişilərin daha əvvəlki kimi onların qayğısına qalmamasından gileylənir.

Təəssüf ki, bütün qadınlar buna nəyin səbəb olduğunu başa düşmür. Çox güman ki, qadın incəliyini itirdiklərini etiraf etməyə cəsarət etmirlər. Odur ki, bu məsələni genişləndirməyə dəyər.

Milli.Az qadın incəliyinin itməsinə səbəb olan əsas amillərlə tanış edir.

1. Tələskənlik, vurnuxma

Əgər qadın bir çox məsuliyyəti öz üzərinə götürürsə, o zaman öz görünüşünə ayırmağa vaxt tapmır. Məsələn, qadının kiçik uşaqları varsa, o zaman əksər vaxtını onlara həsr edir. Qadınların çoxu ana olduqdan sonra baxımsız görünür. Axı qadının planlaşdırdığı bütün işləri yerinə yetirməsi üçün vaxt qazanması vacibdir. Odur ki, vurnuxma qadın incəliyinin itməsinə gətirib çıxarır.

2. Həddindən artıq ictimai fəaliyyət

İctimai fəallar adətən tənha olur. Ailədə özlərini realizə edə bilmirlər. Bu baxımdan qüvvələrini ictimai fəaliyyətə yönəldirlər. Nəticədə onların qadınlığı tamamilə itir.

3. Sevmədiyi işləri yerinə yetirməsi

Qadın sevdiyi işi edərkən ən yaxşı keyfiyyətlərini ortaya qoyur. Xoşlamadığı işlə məşğul olduğu zaman isə xarakterində kişilik xüsusiyyətləri yaranmağa başlayacaq. Beləliklə, qadın cəlbedici və incə olmağı dayandıracaq.

4. Kişi geyimlərinə üstünlük verilməsi

Cins geyimlər və şalvarlar qadın bədən quruluşunu vurğulaya bilər. Bundan əlavə, onlar çox əlverişlidir. Ancaq onları daim geyinmək qadınlığı unutdurur. Psixoloqlar hesab edirlər ki, hər qadının qarderobunda ətək və don çox olmalıdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, qadın qarderobunun parlaq geyimlərdən ibarət olması tövsiyə edilir.

5. Uğursuz saç düzümü

Buna sadəcə qısa saç düzümünü daxil etmək lazım deyil. Qadını cəlbedici göstərməyən saç düzümü rahat, lakin ona yaraşmayan və gözəl olmayan kəsimlərdir. Belə bir saç düzümündə qadın cəlbedici ola bilməz.

6. Heç bir aksesuardan istifadə etməyən qadın

Xanım görünüşünə cazibə əlavə etmək üçün bəzək və zərgərlik əşyaları istifadə etməlidir. Heç bir bəzək əşyalarından istifadə etməyən qadının imici darıxdırıcı görünür. Ətrafda belə təəssürat yaranacaq ki, qadınlıqdan məhrumsunuz.

7. Baxımsız qadın

Əgər qadın xarici görünüşünün qayğısına qalmır və baxımsızdırsa, kişi üçün maraqlı olmayacaq. Odur ki, istənilən qadın kosmetikadan minimum da olsa istifadə etməli və saçlarını təmiz saxlamalıdır.

8. Heç bir maraqları olmayan qadın

Şəxsi maraqları və məşğuliyyəti olmayan qadın kişilər üçün maraqlı olmayacaq. İstənilən qadının yaradıcı təbiəti olmalıdır.

9. İdarə etməyi sevən qadın

Belə qadınlar kişi xarakterinə malikdir. Qadın idarəçiliyə meylli olmamalıdır, onun başlıca missiyası kişini ilhamlandırmaqdır.

10. Qalmaqal

Əgər qadın daim mübahisə edirsə, o, kişinin gözündə maraqlı olmayacaq. Hələ ki, qalmaqal heç bir qadını gözəlləşdirməyib. Artıq qadın incəliyinin itməsinə səbəb olan ən ümumi səbəbləri bilirsiniz. Odur ki, özünüzü yaxşıya doğru dəyişə bilərsiniz. (publika.az)

Milli.Az

