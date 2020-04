Dünyada koronavirus qurbanlarının sayı 33 106 nəfərə çatıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) məlumat yayıb.

Məlumata görə, dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 693 224 min nəfərə çatıb.

Təşkilat bildirib ki, son sutka ərzində dünyada koronavirusa 58 441 nəfər yoluxub, 3 215 xəstə dünyasını dəyişib.



