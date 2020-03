Şou biznesdən uzaqlaşan Ruhi Əliyeva da evdə qal deyən məşhurlardandır.



Metbuat.az verir ki, Ruhi bağ evində övladları ilə dincəlir. Sosial şəbəkədə də aktiv olan məşhur izləyicilərinə virusdan qorunmaq üçün "evdə qal" deyir.



Sözügedən fotoları təqdim edirik:

(big.az)

