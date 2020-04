ABŞ donanmasına məxsus “USNS Comfort” gəmisi koronavirusla mübarizə tədbirləri çərçivəsində Nyu-York sahillərinə üzüb.

Publika.az xəbər verir ki, ABŞ-ın ən böyük tibb gəmilərindən hesab olunan “USNS Comfort” 1000 yerlikdir. Koronavirus xəstələrinin tibbi gəmiyə yerləşdirilməsi nəzərdə tutulub.

Sonuncu dəfə ABŞ 11 sentyabr hadisələri vaxtı oxşar addım atıb. Qeyd edək ki, ABŞ-da koronavirus sürətlə yayıldığına görə xəstəxanlar tələbatı qarşılamaqda çətinlik çəkir.

Anar Türkeş

