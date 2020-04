PSJ koronavirus pandemiyası səbəbindən 215 milyon avro itirə bilər.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə L'Équipe nəşri məlumat yayıb. Xəbərdə, PSJ-nin ilkin itkilərinin yayım gəlirləri və ev oyunlarına bilet satışlarıyla əlaqədar olacağı bildirilib.

Fransa mətbuatının xəbərinə görə, PSJ klubunun ümumi büdcəsi 638 milyon avrodur.

Milli.Az

