ABŞ-da koronavirusdan ölənlərin sayı 2,8 min nəfərə çatıb.

“Report” RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə federal və yerli qurumların statistikasının hesablamalarını aparan Cons Hopkins Universiteti bildirib.

Universitetin məlumatına görə, ABŞ-da koronavirusa 150 mindən çox yoluxma təsdiq edilib.



