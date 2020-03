Türkiyədə həbsdə olan iş adamı Mübariz Mənsimov aclıq aksiyasını dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mübariz Mənsimovun rəsmi sosial media hesabında aclıq aksiyasını dayandırması barəsində paylaşım olunub.

Qeyd edək ki, iş adamı Mübariz Mənsimov İstanbul Prokurorluğu tərəfindən FETÖ ilə bağlı araşdırma çərçivəsində saxlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə onun barəsində həbs-qətimkan tədbiri seçilib. İş adamı bu qərara etiraz olaraq aclıq aksiyasına başlamışdı.

