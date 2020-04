"Bavariya" Tomas Müllərlə müqavilə yeniləməyə yaxındır.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Almaniya mətbuatı məlumat yayıb.

Bildirilir ki, Münhen təmsilçisi 30 yaşlı forvardla 2023-cü ilə qədər sözləşmə imzalayacaq. Təcrübəli futbolçunun müqaviləsi 2021-ci ildə sona çatırdı.

Qeyd edək ki, Müller cari mövsüm Bundesliqada 32 maçda 9 qol vurub və 17 assist edib.

