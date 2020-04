Xüsusi rejim dövründə fərdi tədris və repetitor xidmətləri dayandırılıb.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah qərar qəbul edib.

Bildirilir ki, o cümlədən bu sahədə evlərdə xidmət qadağan olunur.

Qeyd edək ki, insanların həyat və fəaliyyəti üçün zəruri olan iş və xidmət sahələrindən başqa digər istiqamətlər üzrə fəaliyyət 31 mart 2020-ci il saat 00:00-dan 20 aprel 2020-ci il saat 00:00-dək dayandırılır.

