ABŞ-da yeni növ koronavirusa (COVİD-19) yoluxanların sayı 150 mini ötüb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu rəqəmləri federal və yerli hakimiyyət orqanlarının məlumatları əsasında hesablamalar aparan Con Hopkins Universiteti göstərib.

Universitetin məlumatına əsasən, ABŞ-da koronavrisu 153 246 nəfər aşkarlanıb, 2 828 nəfər dünyasını dəyişib, 5 545 nəfər isə sağalıb.

Hazırda ABŞ koronavirusa yoluxanların sayına görə İtaliya, İspaniya və Çini qabaqlayaraq birinci pillədə yer alır.

Milli.Az

