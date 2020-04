Qorxulu AÇIQLAMA - İnsanlar və mədəniyyətlər məhv olacaq

Böyük Britaniyadan olan Lyois Uolker adlı şəxs yerli mətbuata diqqətçəkən açıqlamalar verib.

Publika.az xəbər verir ki, vaxtilə Müdafiə Nazirliyində fəaliyyət göstərdiyini deyən şəxs, xüsusi qurğu ilə 4413-cü ilə səyahət etdiyini iddia edib. Uolkerin iddiasına görə, o “səyahət qurğusu” ilə gələcəyə gedib. Gələcək barədə məlumat verən Uolker bildirib ki, “səyahət qurğusu”nun mövcudluğu barədə insanlara ilk dəfə 2028-ci ildə açıqlama veriləcək. Onun sözlərinə görə, gələcəkdə insanlar və mədəniyyətlər yox olacaq.

Uolker deyib ki, “səyahət qurğusu” Böyük Britaniya ordusu tərəfindən ilk dəfə 1977-ci ildə test edilib. Qeyd edək ki, internet istifadəçiləri Uolkerin iddialarını əsassız adlandırıb

Anar Türkeş

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.