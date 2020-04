Fransada sutka ərzində koronavirusdan 418 nəfər ölüb

Ötən sutka ərzində Fransada yeni növ koronavirusdan (COVİD-19) 418 nəfər dünyasını dəyişib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə mətbuat konfransında ölkənin səhiyyə idarəsinin baş direktoru Jerom Salomon deyib.

J.Salomon bildirib: "Martın 1-dən 3024 ölüm halı qeydə alınıb, 418 nəfər ötən sutka ərzində ölüb".

Onun sözlərinə görə, 21 mindən artıq koronavirusa yoluxan xəstəxanaya yerləşdirilib, onlardan 5 mindən artığı reanimasiya şöbəsindədir: "Onların vəziyyəti ağırdır".

Baş direktor qeyd edib ki, epidemiya başlayan zamandan Fransada koronavirusa ümumilikdə 44 550 nəfər yoluxub.

Milli.Az

