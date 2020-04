Çində koronavirusdan ölənlərin sayı 3305 nəfərə çatıb

Çində ötən sutka ərzində yeni növ koronavirusa (COVİD-19) 48 yoluxma halı qeydə alınıb. Koronavirusa yoluxmaların hamısı ölkəyə xaricdən gələn vətədanşlarda aşkarlanıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə bu barədə Çinin gigiyena və səhiyyə məsələləri üzrə Dövlət Komitəsindən bildiriblər.

Məlumatda deyilir: "Marınt 30-u saat 24:00 üçün Çində koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 81 518 nəfər təşkil edir, onlardan 76 052 nəfəri sağalıb və evə buraxılıb, 3 305 nəfəri isə dünyasını dəyişib".

Hubey əyalətində gün ərzində koronavirusa yoluxma halı qeydə alınmayıb, bir nəfər ölüb (Uhan şəhərində), 271 nəfər isə sağalıb (269-u Uhan şəhərində).

Ölkədə xaricdən gələn vətəndaşlarda qeydə alınan koronavirusa yoluxma hallarının sayı 771 nəfərə çatıb, onlardan 667-si hələ də xəstədir (18-nin vəziyyəti ağırdır), 104 nəfər isə sağalıb və evə buraxılıb.

Milli.Az

