Netflix-dən koronavirusla bağlı maraqlı addım: “Spoiler” təhdidi

Netflix koronavirus pandemiyası ilə bağlı maraqlı addım atıb.

Milli.Az ted.az-a istinadən bildirir ki, şirkət evdə qalmaqla bağlı tövsiyələrə əməl etməyənləri film və serialların sonluğunu deməklə (spoiler) "təhdid edib". Bu addımın hələlik yalnız Taylandda atıldığı deyilir.

Yəqin heç kəs öz sevimli film sisiləsinin, yaxud serialının sonluğunu əvvəlcədən öyrənmək istəməz. Hətta ehtimalını düşünmək belə, adamın əhvalının korlanmasına bəs edir.

Netflix də buna hesablanmış addım atmaq qərarına gəlib.

Belə ki, şirkət gediş-gəlişin çox oldğuğu nöqtələrdə "spoiler" başlığı ilə bəzi ipucları yerləşdirir. Daha doğrusu, insanların evdə qalmalarını təmin etmək üçün belə düşünmələrini istəyir. Çünki yazılan məlumatlar əslində saxtadır. Sadəcə bu yolla film həvəskarlarının izolyasiya və karantin rejimlərinə əməl etməsinə çalışırlar.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.