Tanınmış musiqiçi, ötən əsrin 80-ci illərində yaradılmış "Ümid" türk rəqs və musiqi ansamblının bədii rəhbəri olmuş Xanlar Cəfərov vəfat edib.

Publika.az xəbər verir ki, X.Cəfərov xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib.

Allah rəhmət eləsin.

Qeyd edək ki, X.Cəfərov uzun müddət "Cəngi" studiyasının rəhbəri, tanınmış bəstəkar Rasim Müzəffərli ilə birlikdə çalışıb.

Nizam

