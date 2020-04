Pandemiya dövründə smartfon bazarına kim liderlik edir?

Dünyada cərəyan edən koronavirus pandemiyasına baxmayaraq, fevral ayında smartfonların qlobal satışı 14% azalıb. Bu göstərici ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə gözlənilən qədər pis deyil.

Milli.Az ted.az-a istinadən bildirir ki, bu haqda "Counterpoint" analitik agentliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, Çinin smartfon bazarında satış 38% azalıb: "Bu ilin fevral ayında Çində müxtəlif smartfonların satışı 50% azalmışdı. Lakin cihazların satışı onlayn rejimə keçdikdən sonra bu fərq 38%-ə düşüb".

Koronavirus pandemiyasının cərəyan etdiyi dönəmdə isə smartfon bazarına liderliyi Samsung şirkəti edir. O bazarın 21,9% payına sahibdir. Apple ikinci yerdə gələrək, 14,4% paya malikdir. Huawei bu siyahıda üçüncü sırada gəlir. Onun bazar payı isə 13,2%-dir.

Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, əslində Huawei-in göstəriciləri gözlənilən nəticədən daha yaxşı olub: "Qeyd edək ki, bu ilin fevral ayında Huawei şirkəti dünya üzrə 12 milyondan çox mobil cihaz satıb. İstehsalçının dünya bazarında payı isə sadəcə 1% azalıb".

Siyahıda ardıcıl olaraq Xiaomi Oppo, Vivo və Realme 9,2%, 8,2%, 6% və 2,7% payla yer alıb.

"Counterpoint" şirkətinin baş mütəxəssisi Jene Park hesab edir ki, Cənubi Koreya və Çin smartfon bazarında öz mövqelərini getdikcə yaxşılaşdırır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.