Türkiyədə son durum: 24 saatda 37 nəfər öldü

Türkiyədə koronavirusa yoluxanların və virusdan ölənlərin sayı sürətlər artmaqdadır. Belə ki, son 24 saatda ölkədə 1610 yeni yoluxma halı qeydə alınıb, 37 nəfər isə virus səbəbindən həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Səhiyyə naziri Fəxrəddin Qoca özünün "Tvitter" hesabında məlumat verib. Bununla da, Türkiyədə "Covid-19"a yoluxanların sayı 10 min 827-ə çatıb, ölənlərin sayı isə 168 olub.

Məlumata görə, yoluxanlardan 725 nəfərin vəziyyəti ağırdır, sağalanlar isə 162 nəfərdir.

