"Sefirin kızı" serialında rol alan aktrisa Neslihan Atagül ilə aktyor həyat yoldaşı Kadir Doğulu koronavirus səbəbi ilə şəhərdən uzaqlaşıblar.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, cütlük Bodrumda təbiət qoynunda yerləşən malikanələrinə köçüb.

N.Atagülün hamakda lentə alınan fotosu isə izləyiciləri tərəfindən xeyli bəyəni toplayıb

Milli.Az

