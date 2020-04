İngiltərə Premyer Liqası komandalarından olan "Arsenal"da oynayan türk əsilli yarımmüdafiəçi Mesut Özil ata olub.

Publika.az xəbər verir ki, futbolçu bu barədə sosial media hesabından paylaşım edib.

Təcrübəli oyunçu tvitter paylaşımında ​​"Allaha şükür qızımız Eda sağlam şəkildə dünyaya gəldi” sözlərini yazıb.

Tağı Həsənov

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.