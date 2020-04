Koronavirusa yoluxan Uels şahzadəsi Çarlz artıq sağalıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə şahzadənin mətbuat katibi məlumat verib.

Özünü yaxşı hiss edən Çarlz artıq karantin rejimindən çıxıb.

Qeyd edək ki, 71 yaşlı şahzadə martın 23-də koronavirus testindən keçmişdi. Analizin cavabları müsbət çıxmışdı.

Milli.Az

