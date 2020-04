Çin hər gün azı 500 cəsədin külünü ailələrinə verir - ŞOK İDDİA

Koronavirusun qarşısını aldığını, həyatın normal axara döndüyünü elan edən Çinin ölü sayını gizlətdiyi, dünya ictimaiyyətinə yalan informasiyalar verdiyi iddia edilir.

Teleqraf.com xəbər verir ki, “Daily Mail” qəzeti Çində 40 min insanın öldüyünü, hər gün 500-3000 arasında cənzənin ölü yaxınlarına göndərildiyini iddia edir.

Vuhan şəhərindəki morqun yandırılan cəsədlərin küllərini saxladığı haqda məlumatların sızması narahatlığı bir qədər də artırıb. İddiaya görə, Çində hər gün azı 500 cəsəd ailələrinə təhvil verilir. Digər iddiaya görə, Vuhanda koronavirus epidemiyasından ölənlərin sayı 40 min nəfər üzərindədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.