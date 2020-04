Azərbaycanlı musiqiçi vəfat etdi

Azərbaycanlı musiqiçi Xanlar Cəfərov vəfat edib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, qarmon ifaçısı bu səhər 64 yaşında dünyasını dəyişdi. Bu haqda xəbəri aparıcı Hacın Nuran Hüseynov sosial şəbəkədə yazıb.

"O qədər acı xəbər oldu ki... Sanki uçmuş bir dağın altındayam. İllərlə tanıdığım, sənətinə heyran olduğum insan idi Xanlar müəllim. O, qarmonu hər iki əli ilə eyni vaxtda çala bilirdi. Təkcə ifaçı deyildi, həm də bəstəkar idi. Bir çox oyun havalarını özü bəstələmişdi" deyə, Hacı Nuran qeyd edib.

Milli.Az

