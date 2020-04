Bu gün səhər saat 06.00-da Türkiyə-İran qaz boru xəttinin Türkiyənin Doğubeyazıt rayonunda Gürbulak Sərhəd keçid məntəqəsindən keçən hissəsində partlayış baş verib.

“Report” xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, partlayışdan sonra 40 metr yüksəkliyində yanğın baş verib.

Qeyd edək ki, yanğınsöndürənlərin, mülki müdafiə və təhlükəsizlik qüvvələrinin cəlb olunduğu yanğını söndürmək üçün qaz xəttindəki təbii qazın qurtarması gözlənilir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.