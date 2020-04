“Yarıçılpaq şəkillərimi paylaşmaq istəyirəm, silirlər” - FOTO

Xorvatiyalı model və keçmiş "Playboy" ulduzu karantində olarkən çılpaq şəkillərini ucuz satmağa başlayıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, Bu barədə "Daily Star" xəbər yayıb.

Ava Karabatik "İnstagram" hesabında çılpaq şəkillərini 41 funta (82 AZN) satdığını açıqlayıb.

Sosial şəbəkədə tez-tez yarıçılpaq şəkillər paylaşan model şikayətlənib:

"Mən tez-tez yataqda çılpaq şəkllərimi çəkirəm, çünki həmişə paltarsız yatıram. Bəzi fotoları sizinlə paylaşmaq istəyirəm, amma "İnstagram" qaydalarının pozulduğu üçün dərhal silirlər".

Milli.Az

