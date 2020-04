Əfqanıstan Prezident Administrasiyasının rəhbəri Məhəmməd Şaker Karqar olacaq.

“Report” xəbər verir ki, Rusiyanın “Nezavisimaya qazeta” qəzetinin Kabildəki mənbələri artıq ölkə Prezidenti Məhəmməd Əşrəf Qaninin bu barədə sərəncam imzaladığını söyləyib.

Qeyd edək ki, Məhəmməd Şaker Karqar 2012-ci ildən 2014-cü ilə qədər Əfqanıstanın Azərbaycandakı səfiri olub. Bundan əlavə, o, Əfqanıstan hökumətində Ticarət və Sənaye naziri vəzifəsini icra edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.